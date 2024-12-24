Zorunlu trafik sigortası ve kasko hayatdışının lokomotifi olmayı sürdürüyor: Otonun payı yüzde 41

Yayınlanma: 24.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.12.2024 - 04:00

Türkiye sigorta pazarının iki önemli branşı olan zorunlu trafik ve kasko, inişli çıkışlı, bol tartışmalı bir yılı geride bırakmak üzere. Yıla, kasko açısından yoğun fiyat rekabeti, zorunlu trafik açısından ise yeni yasal düzenlemeler ve bir kez daha hızlanan serbest tarife tartışmaları damgasını vurdu. Son veriler ışığında iki branşın güncel durum şöyle:

230.5 milyar TL prim: İlk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla prim üretimi zorunlu trafikte yüzde 67.5 artışla 144 milyar lira, kaskoda yüzde 33.2 artışla 86.5 milyar lira oldu. Hayatdışında kaskonun payı yüzde 19.9’dan yüzde 15.4, trafiğin payı yüzde 26.4’ten yüzde 25.6’ya indi.

Trafikte teknik zarar: İlk dokuz ayında, zorunlu trafik kapsamında yapılan hasar ödemeleri yüzde 109.6 artarak 75.1 milyar lira olurken teknik zarar yüzde 103.9 artışla 21.7 milyar lirayı buldu. Teknik kâr-zarar oranı yüzde -29.1. Bu oran geçen yıl yüzde -26.7’ydi. Kaskoda ise ödeme yüzde 92.6 artışla 40.8 milyar lira. Teknik kâr yüzde 3.3 düşüşle 21.1 milyar lira oldu. Teknik kâr-zarar oranı yüzde 53.5’ten yüzde 31.6’ya geriledi

Poliçede artış var: Hayatdışı pazarının lokomotifi olan zorunlu trafik sigortasında (yeşil kart hariç), yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5.6 artışla 15 milyon 136 bin adet (dönem için yazılan) poliçeye ulaşıldı. Oto pazarının diğer önemli branşı kaskoda ise daha hareketli bir dönem ortaya çıktı. Poliçe sayısı yüzde 18.2 artışla 5 milyon 609 bin adede yükseldi.

Kaskoda 39 bin TL: “Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri” raporuna göre ilk dokuz ayda zorunlu trafikte tazminata konu dosya sayısı yüzde 26.6 artışla 2 milyon 221 bin 300 adet oldu. Dosya başına ortalama ödeme tutarı yüzde 64.7 artışla 27 bin 899 lira. Kaskoda ise dosya sayısı yüzde 10.6 artışla 1 milyon 81 bin 71 adede çıkarken dosya başına yapılan ortalama ödeme tutarı yüzde 70.9 artışla 39 bin 109 liraya ulaştı.

Tahkime başvuru çok: Sigortalılar, sigorta şirketleriyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle ilk dokuz ayda Sigorta Tahkim Komisyonu’na yüzde 8.9 artışla 448 bin 834 başvuru yaptı. Poliçe türü açısında en çok başvuru ise 421 bin 616 adetle zorunlu trafik sigortası için yapıldı. Bunu 8 bin 21 başvuruyla kasko sigortası izledi. Ayrıca trafikle ilgili ayrıntılara bakıldığında 240 bin 477 başvuruyla temel sorun “değer kaybı” oldu.

Ulaştırma TÜFE yüzde 57.9: TÜİK’in enflasyonla (TÜFE) ilgili takip ettiği temel başlıklardan biri olan ulaştırma (motorlu kara taşıtları) sigortası TÜFE’de, Kasım 2024’te artışlar aylıkta yüzde 2.86, ilk 11 ayda yüzde 55.73 ve yıllık bazda yüzde 57.95 oldu.