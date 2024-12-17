İstanbul Ümraniye'de pes dedirten görüntüler: Vakaya giden ambulans şoförüne saldırı! Önüne duba koyup yolunu kesti...

Ümraniye’de vakaya giden ambulansın önünü keserek yumruklayan şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de pes dedirten görüntüler: Vakaya giden ambulans şoförüne saldırı! Önüne duba koyup yolunu kesti...
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İHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 13:28

Ihlamurkuyu Mahallesi’nde öğle saatlerinde, kimliği belirsiz bir şahıs, vakaya müdahale etmek için olay yerine giden ambulansın şoförüne saldırdı.

DUBA KOYARAK YOLUNU KESTİ

Ambulans aracını yumruklayan şahıs, aracın önüne duba koyarak yolunu kesti.

Ambulans şoförünün üzerine yürüyen ve darp etmeye çalışan şahıs, sağlık çalışanı ve çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #Ambulans #Ümraniye

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