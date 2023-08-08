İstanbul Valiliği açıkladı: Dilendirilen 83 çocuğa işlem yapıldı

Yayınlanma: 08.08.2023 - 09:06

Güncelleme: 08.08.2023 - 09:12

İstanbul'da dün 18.00 - 00.00 saatleri arasında dilenen/ dilendirilen çocuklar ve dilenen yetişkinlere yönelik denetim yapıldı.

PARA CEZASI UYGULANDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 39 ilçede mobil huzur ekipleri tarafından yapılan uygulamada dilencilik yapan 173 yetişkine kabahatler kanunu gereği toplam 100 bin 757 TL idari para cezası uygulandı.

AİLELER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Uygulamalarda ayrıca dilencilikten kazanıldığı düşünülen 4 bin 643 TL'ye el konuldu. Emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin yaptığı uygulamalarda dilenen/dilendirilen 83 çocuk hakkında da işlem yapılırken aileleri hakkında da adli işlem başlatıldı.

