İstanbul Valiliği açıkladı: Dilendirilen 83 çocuğa işlem yapıldı
İstanbul'da dilendirilen çocuklara yönelik dün akşam yapılan denetimlerde 83 çocuk hakkında işlem yapılırken aileleri hakkında da adli işlem başlatıldığı açıklandı.
İstanbul'da dün 18.00 - 00.00 saatleri arasında dilenen/ dilendirilen çocuklar ve dilenen yetişkinlere yönelik denetim yapıldı.
PARA CEZASI UYGULANDI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 39 ilçede mobil huzur ekipleri tarafından yapılan uygulamada dilencilik yapan 173 yetişkine kabahatler kanunu gereği toplam 100 bin 757 TL idari para cezası uygulandı.
AİLELER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Uygulamalarda ayrıca dilencilikten kazanıldığı düşünülen 4 bin 643 TL'ye el konuldu. Emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin yaptığı uygulamalarda dilenen/dilendirilen 83 çocuk hakkında da işlem yapılırken aileleri hakkında da adli işlem başlatıldı.
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