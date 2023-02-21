İstanbul Valiliği açıkladı: HDP İstanbul İl Binası'na giren şüpheli gözaltına alındı

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 15:08

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 15:08

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 21 Şubat Salı saat 11.30 sıralarında alınan bir ihbarda; Beyoğlu ilçesindeki HDP İl Başkanlığı Binası'na giren bir kişinin binada yüksek sesle bağırdığı ve içerideki eşyaları yere attığının bildirildiği belirtildi.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerinin şüpheliyi gözaltına aldığı bildirildi.

TERÖR KAYDI YOK, ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Şüphelinin herhangi bir terör kaydı bulunmadığı ancak; 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'cinsel taciz', 'tehdit', 'hakaret', 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet', 'cinsel saldırı', 'mala zarar verme', 'ibadethane ve mezarlıklara zarar verme' gibi konularda suç kayıtları olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan araştırmada ayrıca; İstanbul Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nde kaydı bulunduğu anlaşılmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."