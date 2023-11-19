İstanbul Valiliği duyurdu: O ilçede okullar tatil edildi
İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.
Sağanak birçok kentte kar yağışına dönerken İstanbul Valisi Davut Gül ise yağmurun ve fırtınanın akşam saat 22.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı.
İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.
İlçedeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli veya kronik hastalığı bulunan personel de yarın idari izinli kabul edilecek.
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