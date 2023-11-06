Şile Otoyolu'nda TIR otomobile çarptı: 2 yaralı
Şile Otoyolu Ömerli mevkisinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, otomobile çarptıktan sonra yan yatarak sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Şile Otoyolu Ömerli mevkisinde saat 08.30 sıralarında D.Ç. yönetimindeki 34 ETV 110 plakalı TIR ile Şile Otoyolu Çekmeköy istikametine doğru ilerlerken, hâkimiyetini kaybederek Ö.A. yönetiminde bulunan 34 YPR 10 plakalı otomobile çarptı.
2 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisi ile TIR devrilerek sürüklendi. Kazada TIR şoförü D.Ç. ile otomobil sürücüsü Ö.A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve TIR şoförünü olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, çevrede başka bir kaza yaşanmaması için kontrollü şekilde trafiği tek şeride düşürdü.
Devrilen TIR'ın vinç ile olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
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