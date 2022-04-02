İstanbul Valiliği duyurdu: Vatan Caddesi geçici olarak trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun yıl dönümünde yapılacak provalar nedeniyle yarın Vatan Caddesi’nin, geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nun kuruluşunun yıl dönümü nedeniyle yarın ve haftaya pazar günü Vatan Caddesi’nde yapılacak genel prova ve törenler sırasında, caddenin geçici olarak araç trafiğine kapatılacağını duyuruldu.
Valiliğin açıklamasına göre kapanacak yolları şöyle:
-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler
-D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
-10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
-Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
-Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
-Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
-Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
-Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
-Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
-Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
-Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
-Hal Yolu Güney’den gelip, Vatan Caddesi girişleri
-Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan cadde ve sokaklar
Alternatif yollar ise şunlar:
-Turgut Özal Millet Caddesi
-Fevzipaşa Caddesi
-Atatürk Bulvarı
-Sahil Kennedy Caddesi
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