İstanbul Valiliği: Kadıköy'de 87 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, Kadıköy'de HDP İl Eş Başkanlarının da aralarında olduğu 87 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
HDP’liler, partinin İstanbul İl Eş Başkanı ve eski Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’ye bir polisin tokat atmasını bugün Kadıköy’de protesto etmek istemişti. Ancak polis, protestoya izin vermeyerek eyleme müdahale etmişti.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve milletvekilleri, sokakta polis ablukasına alınmış, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da ilçe başkanlığından çıkışına bir süre izin verilmemişti.
Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan İstanbul Valiliği, Kadıköy’de yaşanan olaylar sırasında 87 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Kadıköy ilçemizde 18.12.2022 Pazar günü HDP organizesinde gerçekleştirilmek istenilen izinsiz gösteri girişimlerine izin verilmemesi nedeniyle bugün Kadıköy ilçemizin farklı noktalarında izinsiz gösteri teşebbüsünde bulunan ve aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da olduğu (87) şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır.”
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