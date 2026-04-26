İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: 'Tedbirli olunmalı'

26.04.2026 17:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
İstanbul Valiliği, Batı Karadeniz'in batısında gece saatlerinde fırtına beklendiğini duyurdu. Duyuruda, "Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yarın Batı Karadeniz'in batısında (İstanbul'un Avrupa Yakası ile Kırklareli) rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI"

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"Denizlerimizde (Batı Karadeniz’in batısı) kısa süreli fırtına bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 27.04.2026 Pazartesi günü Batı Karadeniz’in batısında (İstanbul’un Avrupa Yakası ile Kırklareli) rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 

Fırtınanın, aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İlgili Konular: #Fırtına #uyarı #İstanbul Valisi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sarı kodlu' uyarı: Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım düşmesi... Bazı iller için 'sarı kodlu' uyarı yayımlayan İçişleri Bakanlığı, yurttaşların sel, su baskını, heyelan ve yıldırım düşmesi gibi olaylara karşısında dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
İklim krizinde yeni evre: Uzmanlardan 'yıl boyu aşırı sıcak' uyarısı UCLA araştırmacıları, El Niño ve küresel ısınmanın birleşmesiyle "yaz mevsiminin" artık tüm yıla yayılabileceğini ve alışılagelmiş iklim modellerinin iflas ettiğini belirtiyor.
AKOM'dan İstanbul uyarısı: Yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 26 Nisan Pazar (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluların yeni hafta planları için güncel hava tahminlerini paylaştı. Pazar gününü 22°C'lik bir sıcaklıkla geçiren megakent, yeni haftada serin rüzgarların etkisi altına giriyor.