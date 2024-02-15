İstanbul Valiliği okulların deprem durumuna dair rapor açıkladı
İstanbul Valiliği ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen eğitim kurumlarının depreme karşı yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair son durum raporu açıklandı.
İstanbul Valiliği ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen eğitim kurumlarının depreme karşı yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair son durum raporu açıklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Megakentteki okullarda yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481'i yıkılıp yeniden yapılmış, 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Valilik tarafından açıklanan raporda şu tespitler yer aldı:
"İstanbul’daki okullarda yapılan incelemede okulların 1428’inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481’i yıkılıp yeniden yapılmış, 799’u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir.
İstanbul’da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim – öğretime açılmıştır. Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380’e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42.955 metrekareden 117.813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12’si Temel Eğitim Kurumu, 2’si Halk Eğitim Merkezi, 1’i Lise, 1’i de Meslek lisesi olup, okulların ilçelere göre dağılımı ise şu şekildedir:
Adalar Büyükada Halk Eğitim Merkezi, Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beşiktaş Murat Beyaz İlkokulu-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hamiyet Gerçek İlkokulu, Hüseyin Aycibin İlkokulu, Dikilitaş Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu, Beykoz Atatürk İlköğretim Okulu, Beyoğlu Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu, EyüpSultan Eyüp Sultan Ortaokulu, Kadıköy Kadıköy Anadolu Lisesi, Kağıthane Günebakan İlkokulu, Kağıthane Osman Tevfik Yalman Ortaokulu, Küçükçekmece Şehit Bnb. Bedir Karabıyık ÇPAL, Sarıyer Alparslan İÖO, Üsküdar Burhaniye İlkokulu, Şehit Mustafa Canbaz İlkokulu.
İstanbul’da 20 İlçede 43 okulun yeniden yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu okulların yeniden inşa çalışmaları tamamlandığında, 752 olan derslik sayısı 1.173’e çıkarılarak 421 yeni derslik, eğitim öğretime kazandırılmış olacak. Yani İstanbul’umuz, ilave okul alanına gerek duyulmadan 24 derslikli 17 okul kazanmış olacak. Çalışmalar tamamlandığında ayrıca bu 43 okulun 138.099 metrekare olan kapalı alanı 403.917 metrekareye çıkarılmış olacak. Bu okullarımızın ilçelere göre dağılımı ve inşaatların tamamlanma oranları ise şu şekildedir:
ADALAR
125.Yıl Atatürk Ortaokulu - Yüzde 92
Büyükada Anaokulu - Yüzde 58
Alsancak İlkokulu (A Blok) -Yüzde 76
AVCILAR
Alsancak Ortaokulu (B Blok) - Yüzde 78
ARNAVUTKÖY
Piri Reis İlkokulu - Yüzde 1
Suatlar Anaokulu - Yüzde 1
BAYRAMPAŞA
Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 37
Cevatpaşa İlkokulu -Yüzde 22
BEŞİKTAŞ
Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu - Yüzde 67
Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi - Yüzde 43
Anafartalar Fen Lisesi - Yüzde 22
BEYKOZ
Hacı Numan Ortaokulu - Yüzde 69
BEYOĞLU
Dr. Tevfik Sağlam İlkokulu - Yüzde 26
ÇATALCA
Çanakça İlkokulu – Ortaokulu - Yüzde 70
ESENLER
Esenler Menderes Anadolu Lisesi - Yüzde 43
EYÜPSULTAN
Üçşehitler İlkokulu / Ortaokulu - Yüzde 12
Şehit Öğretmenler İlkokulu / Ortaokulu - Yüzde 33
Yunus Emre İlkokulu - Yüzde 66
Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 24
Eyüp İmam Hatip Lisesi - Okul Blokları - Yüzde 98
Eyüp İmam Hatip Lisesi - Kütüphane Binası - Yüzde 89
Eyüp İmam Hatip Lisesi - Yurt Binası - Yüzde 95
Eyüp Sultan Ortaokulu (İkmal İnşaatı) - Yüzde 95
FATİH
Hattat Rakım Ortaokulu - Yüzde 50
GAZİOSMANPAŞA
Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 95
Gazipaşa İlkokulu - Yüzde 92
100. Yıl İlkokulu - Yüzde 1
Gazipaşa İlkokulu - Yüzde 1
KAĞITHANE
Seyrantepe İlkokulu - Yüzde 93
KÜÇÜKÇEKMECE
Yunus Emre İlkokulu - Yüzde 64
SARIYER
Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi (A,B,C ve D Bloklar) / Okul Yapıları, Kız- Erkek Yurt ve Konferans Salonu - Yüzde 36
Gümüşdere İlkokulu-Ortaokulu - Yüzde 75
SULTANGAZİ
Ergun Baylav Özel Uygulama Eğitim Merkezi - Yüzde 1
Şehit Vedat Barceğci Ortaokulu - Yüzde 1
ŞİŞLİ
Şişli Anadolu Lisesi - Yüzde 20
Zincirlikuyu İSOV MTAL - Yüzde 90
TUZLA
Tuğrul Bey Anadolu Lisesi -Yüzde 84
Vala Gedik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi - Yüzde 85
ÜSKÜDAR
Burhan Felek Anadolu Lisesi - Yüzde 41
Haydarpaşa Lisesi Yurt Binaları ve Konferans/Spor Salonu - Yüzde 4
ZEYTİNBURNU
Mehmet İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 82
Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 98
Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 98
ÇALIŞMA TAMAMLANAN OKULLAR
İstanbul’un 16 ilçesindeki 31 okulun güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanarak bu okullarda eğitim öğretime yeniden başlanmıştır. Bu okulların 16’sı temel eğitim kurumu, 5’i anaokulu, 6’sı lise, 4’ü ise mesleki eğitim merkezinden oluşmaktadır. Güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanan okulların adları ve ilçelere göre dağılımları ise şu şekildedir:
Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu - A ve B Blok
Bahçelievler Mustafa Nevzat Pisak Mesleki Eğitim Merkezi
Bakırköy Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi
Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Lütfi Banat İlkokulu
Yıldız Ertem Anaokulu
Beykoz Bozhane İlkokulu
Beyoğlu İstiklal İlkokulu - A-B Blok
Hasköy Ortaokulu A-B Blok
Çatalca Dağyenice Zeki Kisbu İlkokulu
Kestanelik İmam Hatip Ortaokulu
75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
Ovayenice Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu
Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
Şair Fevzi Kutlu Kalkancı Ortaokulu
Tevfikbey Ortaokulu
Fatih Fatih Mesleki Eğitim Merkezi - A Blok
Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi
Güngören Haznedar Abdi İpekçi Ortaokulu
Kadıköy Münevver Şefik Fergar İlkokulu A Blok
Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu
Soğanlık İlkokulu A-B Blok
Medine Tayfur Sökmen İlkokulu
Küçükçekmece Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Zübeyde Hanım Anaokulu
Çiğdem Anaokulu
Menekşe Özel Eğitim Anaokulu
Yasemin Anaokulu
Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sultangazi Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A-B Blok ve Spor Salonu
Üsküdar Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - A ve B Blok"
GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Valilik açıklamasına göre, İstanbul’da 13 ilçedeki 16 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Okulların isimleri ve inşa çalışmalarındaki gerçekleşme oranları ise şöyle:
Avcılar - Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu - Yüzde 59
Beykoz - Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 87
Beyoğlu - Ayşe Ege KML (B Blok) - Yüzde 10
Beylikdüzü - Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu - Yüzde 26
Büyükçekmece - Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 61
Çatalca - Elbasan İÖO - Yüzde 8
Çatalca - Arif Nihat Asya İÖO - Yüzde 8
Fatih - Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 10
Fatih - Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu) - Yüzde 10
Fatih - Vefa Lisesi - Yüzde 10
Kadıköy - Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu - Yüzde 45
Küçükçekmece - Altınşehir İlkokulu - Yüzde 72
Maltepe - Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu - Yüzde 66
Silivri - Silivri Anadolu Lisesi - Yüzde 64
Ümraniye - Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 75
Üsküdar - Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 78
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