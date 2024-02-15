İstanbul Valiliği okulların deprem durumuna dair rapor açıkladı

Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:38

Güncelleme: 15.02.2024 - 12:40

İstanbul Valiliği ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen eğitim kurumlarının depreme karşı yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair son durum raporu açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Megakentteki okullarda yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481'i yıkılıp yeniden yapılmış, 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Valilik tarafından açıklanan raporda şu tespitler yer aldı:

"İstanbul’daki okullarda yapılan incelemede okulların 1428’inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481’i yıkılıp yeniden yapılmış, 799’u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir.

İstanbul’da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim – öğretime açılmıştır. Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380’e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42.955 metrekareden 117.813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12’si Temel Eğitim Kurumu, 2’si Halk Eğitim Merkezi, 1’i Lise, 1’i de Meslek lisesi olup, okulların ilçelere göre dağılımı ise şu şekildedir:

Adalar Büyükada Halk Eğitim Merkezi, Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beşiktaş Murat Beyaz İlkokulu-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hamiyet Gerçek İlkokulu, Hüseyin Aycibin İlkokulu, Dikilitaş Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu, Beykoz Atatürk İlköğretim Okulu, Beyoğlu Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu, EyüpSultan Eyüp Sultan Ortaokulu, Kadıköy Kadıköy Anadolu Lisesi, Kağıthane Günebakan İlkokulu, Kağıthane Osman Tevfik Yalman Ortaokulu, Küçükçekmece Şehit Bnb. Bedir Karabıyık ÇPAL, Sarıyer Alparslan İÖO, Üsküdar Burhaniye İlkokulu, Şehit Mustafa Canbaz İlkokulu.

İstanbul’da 20 İlçede 43 okulun yeniden yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu okulların yeniden inşa çalışmaları tamamlandığında, 752 olan derslik sayısı 1.173’e çıkarılarak 421 yeni derslik, eğitim öğretime kazandırılmış olacak. Yani İstanbul’umuz, ilave okul alanına gerek duyulmadan 24 derslikli 17 okul kazanmış olacak. Çalışmalar tamamlandığında ayrıca bu 43 okulun 138.099 metrekare olan kapalı alanı 403.917 metrekareye çıkarılmış olacak. Bu okullarımızın ilçelere göre dağılımı ve inşaatların tamamlanma oranları ise şu şekildedir:

ADALAR

125.Yıl Atatürk Ortaokulu - Yüzde 92

Büyükada Anaokulu - Yüzde 58

Alsancak İlkokulu (A Blok) -Yüzde 76

AVCILAR

Alsancak Ortaokulu (B Blok) - Yüzde 78

ARNAVUTKÖY

Piri Reis İlkokulu - Yüzde 1

Suatlar Anaokulu - Yüzde 1

BAYRAMPAŞA

Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 37

Cevatpaşa İlkokulu -Yüzde 22

BEŞİKTAŞ

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu - Yüzde 67

Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi - Yüzde 43

Anafartalar Fen Lisesi - Yüzde 22

BEYKOZ

Hacı Numan Ortaokulu - Yüzde 69

BEYOĞLU

Dr. Tevfik Sağlam İlkokulu - Yüzde 26

ÇATALCA

Çanakça İlkokulu – Ortaokulu - Yüzde 70

ESENLER

Esenler Menderes Anadolu Lisesi - Yüzde 43

EYÜPSULTAN

Üçşehitler İlkokulu / Ortaokulu - Yüzde 12

Şehit Öğretmenler İlkokulu / Ortaokulu - Yüzde 33

Yunus Emre İlkokulu - Yüzde 66

Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 24

Eyüp İmam Hatip Lisesi - Okul Blokları - Yüzde 98

Eyüp İmam Hatip Lisesi - Kütüphane Binası - Yüzde 89

Eyüp İmam Hatip Lisesi - Yurt Binası - Yüzde 95

Eyüp Sultan Ortaokulu (İkmal İnşaatı) - Yüzde 95

FATİH

Hattat Rakım Ortaokulu - Yüzde 50

GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 95

Gazipaşa İlkokulu - Yüzde 92

100. Yıl İlkokulu - Yüzde 1

Gazipaşa İlkokulu - Yüzde 1

KAĞITHANE

Seyrantepe İlkokulu - Yüzde 93

KÜÇÜKÇEKMECE

Yunus Emre İlkokulu - Yüzde 64

SARIYER

Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi (A,B,C ve D Bloklar) / Okul Yapıları, Kız- Erkek Yurt ve Konferans Salonu - Yüzde 36

Gümüşdere İlkokulu-Ortaokulu - Yüzde 75

SULTANGAZİ

Ergun Baylav Özel Uygulama Eğitim Merkezi - Yüzde 1

Şehit Vedat Barceğci Ortaokulu - Yüzde 1

ŞİŞLİ

Şişli Anadolu Lisesi - Yüzde 20

Zincirlikuyu İSOV MTAL - Yüzde 90

TUZLA

Tuğrul Bey Anadolu Lisesi -Yüzde 84

Vala Gedik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi - Yüzde 85

ÜSKÜDAR

Burhan Felek Anadolu Lisesi - Yüzde 41

Haydarpaşa Lisesi Yurt Binaları ve Konferans/Spor Salonu - Yüzde 4

ZEYTİNBURNU

Mehmet İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 82

Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 98

Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 98

ÇALIŞMA TAMAMLANAN OKULLAR

İstanbul’un 16 ilçesindeki 31 okulun güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanarak bu okullarda eğitim öğretime yeniden başlanmıştır. Bu okulların 16’sı temel eğitim kurumu, 5’i anaokulu, 6’sı lise, 4’ü ise mesleki eğitim merkezinden oluşmaktadır. Güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanan okulların adları ve ilçelere göre dağılımları ise şu şekildedir:

Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu - A ve B Blok

Bahçelievler Mustafa Nevzat Pisak Mesleki Eğitim Merkezi

Bakırköy Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi

Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Lütfi Banat İlkokulu

Yıldız Ertem Anaokulu

Beykoz Bozhane İlkokulu

Beyoğlu İstiklal İlkokulu - A-B Blok

Hasköy Ortaokulu A-B Blok

Çatalca Dağyenice Zeki Kisbu İlkokulu

Kestanelik İmam Hatip Ortaokulu

75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

Ovayenice Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu

Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi

Şair Fevzi Kutlu Kalkancı Ortaokulu

Tevfikbey Ortaokulu

Fatih Fatih Mesleki Eğitim Merkezi - A Blok

Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Güngören Haznedar Abdi İpekçi Ortaokulu

Kadıköy Münevver Şefik Fergar İlkokulu A Blok

Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu

Soğanlık İlkokulu A-B Blok

Medine Tayfur Sökmen İlkokulu

Küçükçekmece Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Zübeyde Hanım Anaokulu

Çiğdem Anaokulu

Menekşe Özel Eğitim Anaokulu

Yasemin Anaokulu

Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Sultangazi Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A-B Blok ve Spor Salonu

Üsküdar Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - A ve B Blok"

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Valilik açıklamasına göre, İstanbul’da 13 ilçedeki 16 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Okulların isimleri ve inşa çalışmalarındaki gerçekleşme oranları ise şöyle:

Avcılar - Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu - Yüzde 59

Beykoz - Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 87

Beyoğlu - Ayşe Ege KML (B Blok) - Yüzde 10

Beylikdüzü - Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu - Yüzde 26

Büyükçekmece - Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 61

Çatalca - Elbasan İÖO - Yüzde 8

Çatalca - Arif Nihat Asya İÖO - Yüzde 8

Fatih - Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 10

Fatih - Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu) - Yüzde 10

Fatih - Vefa Lisesi - Yüzde 10

Kadıköy - Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu - Yüzde 45

Küçükçekmece - Altınşehir İlkokulu - Yüzde 72

Maltepe - Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu - Yüzde 66

Silivri - Silivri Anadolu Lisesi - Yüzde 64

Ümraniye - Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 75

Üsküdar - Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 78