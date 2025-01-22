İstanbul Valiliği, yangın faciasında hayatını kaybedenlerin cenaze programını açıkladı!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 15:29

Güncelleme: 22.01.2025 - 15:29

İstanbul Valiliği, Bolu Kartalkaya'daki faciada yaşamını yitiren yurttaşlardan İstanbul’da ikamet eden 16 kişinin cenaze programları belli oldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, program şu şekilde:

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, 18 yaşındaki kızı Ala Dora ve 22 yaşındaki oğlu Yüce Ata, bugün ikindi namazının ardından Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami’nden; 17 yaşındaki Özüm Karataşlı, bugün ikindi namazının ardından Kadıköy Galippaşa Cami’nden, Seha Müge Seyhun Turan ve kızı Alya Turan, bugün ikindi namazının ardından Sarıyer Kilyos Merkez Cami’nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Fenerbahçe sporcusu yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın cenaze töreni yarın öğle namazının ardından Üsküdar’daki Şakirin Camisi’nde; Kıvanç Güngör, eşi Burcu Güngör, çocukları Pelin Güngör, Kerem Güngör’ün cenaze töreni yarın ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camisi’nde düzenlenecek.

Defne Arkadaş İnal, kızları Ela İnal ve Dila İnal'ın cenaze töreni de cuma günü öğle namazının ardından Beşiktaş Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Cami’nde gerçekleştirilecek.