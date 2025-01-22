76 kişi hayatını kaybetmişti... Bir tek o otelde yangın merdiveni içerideymiş!

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 5 otelden 4'ünün yangın merdiveninin binanın dışında olduğu, yalnızca çıkan yangında 76 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel'ininkinin binanın içinde olduğu görüldü.

76 kişi hayatını kaybetmişti... Bir tek o otelde yangın merdiveni içerideymiş!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 14:19

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirirken 51 kişi de yaralandı.

2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 5 otel bulunuyor. 4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü.

Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel’in ise yangın merdiveninin bina içinde olduğu görüldü.

Grand Kartal Otel'deki 2 yangın merdiveni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın sırasında yapılan 2 farklı kayıttan birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış hali, diğerinde ise alevler içinde kaldığı kameraya yansıdı.


Etiketler: #bolu #Otel #Yangın

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya '10 gün süre' istemişti... Avukat Serkan Kaya madde madde açıkladı: Kartalkaya'daki yangında 'Sorumluluk kimde' sorusuna yanıt bulundu

Bakan Yerlikaya '10 gün süre' istemişti... Avukat Serkan Kaya madde madde açıkladı: Kartalkaya'daki yangında 'Sorumluluk kimde' sorusuna yanıt bulundu
Bolu Kartalkaya'daki yangında kızını ve torununu kaybeden acılı anne konuştu: 'Bunu görmemeliydim bu yaşta, taptaze filizlerim ölmemeliydi'

Bolu Kartalkaya'daki yangında kızını ve torununu kaybeden acılı anne konuştu: 'Bunu görmemeliydim bu yaşta, taptaze filizlerim ölmemeliydi'
Konuşmakta güçlük çekti: Müge Anlı yangın faciasında yakınını kaybetti!

Konuşmakta güçlük çekti: Müge Anlı yangın faciasında yakınını kaybetti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler