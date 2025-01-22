76 kişi hayatını kaybetmişti... Bir tek o otelde yangın merdiveni içerideymiş!
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 5 otelden 4'ünün yangın merdiveninin binanın dışında olduğu, yalnızca çıkan yangında 76 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel'ininkinin binanın içinde olduğu görüldü.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirirken 51 kişi de yaralandı.
2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 5 otel bulunuyor. 4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü.
Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel’in ise yangın merdiveninin bina içinde olduğu görüldü.
Grand Kartal Otel'deki 2 yangın merdiveni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yangın sırasında yapılan 2 farklı kayıttan birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış hali, diğerinde ise alevler içinde kaldığı kameraya yansıdı.
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