76 kişi hayatını kaybetmişti... Bir tek o otelde yangın merdiveni içerideymiş!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 14:19

Güncelleme: 22.01.2025 - 15:58

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirirken 51 kişi de yaralandı.

2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 5 otel bulunuyor. 4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü.

Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel’in ise yangın merdiveninin bina içinde olduğu görüldü.

Grand Kartal Otel'deki 2 yangın merdiveni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın sırasında yapılan 2 farklı kayıttan birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış hali, diğerinde ise alevler içinde kaldığı kameraya yansıdı.