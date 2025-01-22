Grand Kartal Otel 'yangın eğitimi' almamış

Grand Kartal Otel'in 'Sürdürülebilir Turizm Programı Sertifikası'nı aldığı ancak yangın eğitimini tamamlayamadığı ortaya çıktı. Otelin sahibi olan Halit Ergül sertifikaları veren TGA’da da görevde.

Grand Kartal Otel 'yangın eğitimi' almamış
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 14:54

Bolu Kartalkaya'da bulunan Kayak Merkezi bölgesinde yer alan Grand Kartal Otel'de önceki gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 11 saat sonra söndürülen yangında 76 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı.

1 günlük milli yas ilan edilen yangın Türkiye gündemindeki yerini korurken yeni gerçekler de ortaya çıkmaya devam ediyor. 

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; Grand Kartal Otel’in 2 Mart 2024 ve 14 Aralık 2024’te Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kurum olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’ndan (TGA) “Sürdürülebilir Turizm Programı Sertifikası” aldığı anlaşıldı.

YANGIN EĞİTİMİ TAMAMLAMAMIŞLAR

Otelin sürdürülebilirlik programı kapsamında Haziran 2024’te personele vermesi gereken İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSG), ilk yardım ve yangın eğitimlerini tamamlayamadığı ortaya çıktı. 

Otelin sahibi olan Halit Ergül’ün aynı zamanda sertifikaları veren TGA’da Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi. 


Etiketler: #Grand Kartal Otel #Kartalkaya

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