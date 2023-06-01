İstanbul Valiliği'den Gezi olaylarının yıl dönümü anmasına ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği, Gezi Direnişi'nin 10. yıl dönümü nedeniyle Beyoğlu'nda yapılan eylemlerde çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gezi Parkı Direnişi'nin 10. yıl dönümünde Beyoğlu'nda akşam saatlerinde eylem düzenlendi.
Eyleme polis müdahale etti.
Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gezi eylemlerinin yıl dönümü gerekçesiyle saat 19.00 sıralarında, Beyoğlu ilçemizin İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak, izinsiz toplu yürüyüş yapmak isteyen ve tüm uyarılara rağmen dağılmayan 59 kişi gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
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