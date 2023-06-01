2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İstanbul Valiliği'den Gezi olaylarının yıl dönümü anmasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Gezi Direnişi'nin 10. yıl dönümü nedeniyle Beyoğlu'nda yapılan eylemlerde çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 01.06.2023 - 07:06
İstanbul Valiliği'den Gezi olaylarının yıl dönümü anmasına ilişkin açıklama
Abone Ol google-news

Gezi Parkı Direnişi'nin 10. yıl dönümünde Beyoğlu'nda akşam saatlerinde eylem düzenlendi.

Eyleme polis müdahale etti.

Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.  Açıklamada, "Gezi eylemlerinin yıl dönümü gerekçesiyle saat 19.00 sıralarında, Beyoğlu ilçemizin İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak, izinsiz toplu yürüyüş yapmak isteyen ve tüm uyarılara rağmen dağılmayan 59 kişi gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.


 


gezi parkı gezi Gezi eylemleri istanbul valiliği

İlgili Haberler

İstanbul'da 'Gezi' anması: 'Her yer Taksim, her yer direniş'

İstanbul'da 'Gezi' anması: 'Her yer Taksim, her yer direniş'
Gezi 10 yaşında: Bir başka dünya için mücadele etmeye devam ediyoruz!

Gezi 10 yaşında: Bir başka dünya için mücadele etmeye devam ediyoruz!
Gezi Direnişi'nin 10. yıldönümü: Boyun eğme, memlekete sahip çık

Gezi Direnişi'nin 10. yıldönümü: Boyun eğme, memlekete sahip çık

En Çok Okunan Haberler