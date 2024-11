İstanbul Valiliği'nden açıklama: Bu yollar trafiğe kapatıldı!

Yayınlanma: 03.11.2024 - 09:11

Güncelleme: 03.11.2024 - 09:17

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bugün düzenlenecek olan “46. İstanbul Maratonu” dolayısıyla kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi.

Açıklamada, saat 03.00 itibariyle kapanacak yollar, “1- Güney Zincirlikuyu Ayrımı, 2- Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası, 3- Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası, 4- Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım, 5- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım, 6- Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım, 7- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım, 8- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım, 9- Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım, 10- Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım, 11- Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi, 12- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü İstikametine Katılım kapatılacaktır” denildi.

Alternatif yolların ise, “1- Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Gelen Akım Tamamen Kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer Ayrımına yönlendirilecektir. 2- Akım Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca Bağlantı Yoluna verilecektir. 3- Çamlıca Gişelerden Gelen Akım Ünalan Ataşehir Çamlıca İstikametine verilecektir. 4- Yıldız Posta ve Esentepe İstikametine Mecburi Yön verilecektir. 5- Beşiktaş İstikametine Mecburi Yön verilecektir. 6- Fulya’dan Gelen Akım Sarıyer İstikametine Mecburi Yön verilecektir. 7- Sarıyer İstikametine Mecburi Yön verilecek” olduğu belirtildi.

Saat 06.00’da kapanacak yollar ise, “1- Rauf Orbay Caddesi Kuzey-Güney İstikametleri ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar, 2- Kennedy Caddesi Kuzey-Güney İstikametleri ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar, 3- Ankara Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar, 4- Alayköşkü Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar, 5- Alemdar Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar, 6- Divanyolu Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar, 7- Ragıp Gümüşpala Caddesi (İki Yönlü Trafiğe Kapatılacaktır) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar, 8- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar, 9- Galata Köprüsü (İki Yönlü Trafiğe Kapatılacaktır) ve Buraya Çıkan Tüm Yollar, 10- Avrasya Tüneli Çift Yönlü Olarak Kapatılacaktır ve Buraya Çıkan Tüm Yollar, 11- Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve Bu Buraya Çıkan Tüm Yollar, 12- Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar” olarak kaydedildi.

Alternatif yollar ise, “1- Atatürk Bulvarı, 2- Balat Sahil Yolu, 3- Unkapanı Köprüsü, 4- Fevzipaşa Caddesi, 5- Vatan Caddesi, 6- Millet Caddesi, 7- Yeni Havalimanı Caddesi, 8- Eski Havalimanı Caddesi, 9- Ekrem Kurt Bulvarı” diye belirtildi.

Saat 06.00 itibariyle kapanacak diğer yollar, “1-Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı -Tat Towers Önü (E-5 Kuzeye Mecburi Yönlendirme Yapılacaktır.), 2- Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Balmumcu İstikameti), 3- Balmumcu Kavşak, 4- Merkez Komutanlığı Işıklar, 5- Yıldız Işıklar, 6- Sabancı Lisesi Önü, 7- Akdoğan Sokak Girişi, 8- Ressam Hamdibey Sokak, 9- Bostancı Veli Sokak, 10- Serencebey Işıklar, 11- Abbasağa Sokak, 12- Ortaköy Dönüşleri, 13- Hasfırın Sokak, 14- Beşiktaş Meydan, 15- Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü, 16- Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar, 17- Dolmabahçe Gazhane Caddesi, 18- Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak, 19- İnönü Cadde Başı Akm Önü, 20- İnönü Cadde Mke Önü, 21- Dolmabahçe Işıklar, 22- Kabataş Işıklar, 23- İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi), 24- Akyol Sokak Başı, 25- Mebusan Yokuşu Sok. Başı, 26- Fındıklı Işıklar, 27- Deniz Liman Çıkışı, 28- Salı Pazarı Işıklar, 29- Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Gidişleri, 30- Boğazkesen Işıklar, 31- Tophane Işıklar, 32- Kılıç Ali Paşa Cadde Çıkışı, 33- Revani Sokak Gelişi, 34- Kemeraltı Işıklar, 35- Karaköy Meydan, 36- Perşembe Pazarı Işıklar, 37- Refik Saydam Caddesinden Perşembe Pazarına Giriş, 38- Atatürk Köprüsünden Perşembe Pazarına Giriş, 39- Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi, 40- Çırağan Caddesi, 41- Tershane Caddesi, 42- Meclis-İ Mebusan Caddesi, 43- Dolmabahçe Caddesi, 44- Kemeraltı Caddesi, 45- Necatibey Caddesi, 46-Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı Işıklardan İniş İstikameti Trafiğe Kapatılacak, 47- Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız Işıklar Arası Trafiğe Kapatılacak. 48- Ortaköy Meydan Beşiktaş İstikameti, 49- Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak Girişi, 50- Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydan İstikameti” şeklinde duyuruldu.

Alternatif yollar ise, “1- Sarıyer İstikametinden Gelenler Zincirlikuyu D-100 Kuzey İstikamete yönlendirilecek. 2- Balmumcu Kavşak Kapama Noktasına Gelen Akım Sarıyer İstikametine yönlendirilecek.3- Sarıyer İstikametinden Gelen Akım Merkez Komutanlığı Işıklardan Ters İstikamete Tekrar Balmumcuya ya da Palangalar Caddesinde yönlendirilecek. 4- Ortaköy İstikametinden Beşiktaş Meydana Gelen Akım Eski Yıldız Caddesini Takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer İstikametine yönlendirilecek. 5- Bomonti Tünel İstikametinden Dolmabahçe’ye Gelen Akım İstaç Arkasından Taksim Maçka İstikametine yönlendirilecek. 6- Stad Arkası Gazhane Caddesi’ne Gelen Akım Süzer Plaza Gerisinden Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek. 7- Mete Kavşağından Gelen Akım Bedri Karafakihoğlu Sokak İstikametine Gönderilmeyip Divan Kavşağına yönlendirilecek. 8- İnönü Caddesinden Gelen Akım Mke Önünden Tekrar Taksim Meydan İstikametine yönlendirilecek. 9- Akyol Sokaktan Gelen Akım Mebusan Yokuşuna Gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak İstikametine ya da Tekrar Akyol Sokak İçerisine yönlendirilecek. 10- Boğazkesen Caddesi’nden Gelen Akım Tophane İstikametine Gönderilmeyip Deftedar Yokuşuna yönlendirilecektir. 11- Atatürk Köprüsü’nden Gelen Akım Tershane Caddesi’ne Gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarına yönlendirilecektir. 12- Tarlabaşı Bulvarı Taksim İstikametinden Gelen Akım Tershane Caddesi’ne Gönderilmeyip Unkapanı Köprü İstikametine yönlendirilecektir. 13- Şişhane Kavşaktan Bankalar Caddesi’ne Akım Gönderilmeyip Okçu Musa Cadde İstikametine yönlendirilecektir. 14- Portakal Yokuşu ve Dereboyu Caddesi’nden Gelen Akım Muallim Naci Cad.- Kuruçeşme İstikametine yönlendirilecektir. 15- Palangalar Caddesi İstikametinden Gelen Akım Ortaköy Meydan İstikametine yönlendirilecektir. 16- Muvakkit Sokak Üzerinden Gelen Akım Ortaköy Meydan İstikametine yönlendirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Saat 06.00 itibariyle kapanacak diğer yollar, “1- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Güney Yola Katılım, 2- Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş Önünden D-100 Karayolu Güney Katılım, 3- Şile Yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi Arası Trafiğe Kapatılacak, 4- Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol Girişleri, 5- Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak Kesişiminden İtibaren Beylerbeyi İstikametine Her İki Yönde Akım Verilmeyecek. 6- Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi Kesişiminden İtibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikametine Her İki Yönde Akım Verilmeyecek. 7- Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi Kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Önünden Beylerbeyi İstikametine Her İki Yönde Akım Verilmeyecektir. 8- Tophanelioğlu Caddesi Çevre Yolu İstikameti, 9- Beylerbeyi Işıklar, 10- Sinan Caddesi K Blokları Önü Çamlıca Bağlantıya Katılım Noktası, 11- Sinan Caddesi Ziraat Bankası Önü Çamlıca Bağlantıya Katılım,12- Çengelköy Shell Benzinlik Önü (Güzeltepe Cadde İstikametine Akım Verilecek)” denildi.

Alternatif yolları, “1. Nuhkuyusu Caddesi, 2. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 3. Yavuz Sultan Selim Köprüsü” şeklinde belirtildi.