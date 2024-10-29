İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:18

Güncelleme: 29.10.2024 - 09:41

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101'inci yıldönümü için tüm yurtta tören ve kutlamalar yapılacak.

Yapılacak kutlamalar ve tören geçişi nedeniyle İstanbul ile Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İSTANBUL

İstanbul'da saat 06.00 itibarıyla Vatan Caddesi ya da resmi adıyla Adnan Menderes Bulvarı ile bulvara çıkan tüm yolların trafiğe kapatılacak. Buna alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı yani Millet Caddesi ile Fevzipaşa Caddesi kullanılabilecek.

ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, saat 06.00'dan itibaren çift yönlü araç trafiğine kapatılacak yollar ve caddeler şöyle sıralandı:

"Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölüm, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölüm, GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm, Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan varyantlar, Cumhuriyet Caddesi'nden Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan varyantlar, Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölüm, Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölüm, İstanbul Caddesinin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölüm, Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Meydanı ile Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölüm, Milli Müdafaa Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile GMK Bulvarı arasında kalan bölüm, İstiklal Caddesi, Çankırı Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi ve Sporpark Sokak ile buralara açılan yolların tamamı."

Saat 08.00'den itibaren çift yönlü araç trafiğine kapatılacak yollar ise açıklamada şu şekilde:

"Talatpaşa Bulvarı'nın Atatürk Bulvarı ile Hipodrom Caddesi-Tren Garı Kavşak arasında kalan bölüm, Hipodrom Caddesi'nin Talatpaşa Bulvarı-Tren Garı Kavşak ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölüm, Kazımkarabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm ile buralara açılan yolların tamamı."

Açıklamada, ihtiyaç olması halinde Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan varyantlar, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarına bağlantı sağlayan yan varyantları ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan yolların tamamının çift yönlü araç trafiğine kapatılacağı aktarıldı.