İstanbul Valiliği'nden 'Atatürk için mevlit' kararı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla yarın Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde mevlit okutulacak.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yılında yarın çeşitli etkinliklere anılacak. İstanbul Valiliği, Atatürk için yarın Dolmabahçe Camii olarak da bilinen Bezmialem Valide Sultan Camii'nde mevlit okutulacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklama şöyle:
“Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümü olan 10 Kasım tarihinde milletimizce rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. İlimizde düzenlenen anma programları kapsamında; 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü koordinesiyle Bezmialem Valide Sultan Camii'nde (Dolmabahçe Camii) 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Saat 12.15'te mevlit programı düzenlenecektir. İstanbullu hemşehrilerimizi mevlit programına bekliyoruz.”
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