İstanbul Valiliği'nden flaş 'okul saati' kararı
İstanbul Valiliği, 31 Aralık günü okullarda uygulanacak eğitim öğretim faaliyetleri saatine dair flaş bir açıklama yaptı.
İstanbul Valiliği, yarın okulların eğitim ve öğretim faaliyetlerinin saat 16.00'ya kadar tamamlanmasına karar verdi.
OKUL SAATİNE 'YILBAŞI' AYARI
İstanbul Valiliği, yarın resmi ve özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "31 Aralık Salı günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi/özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #istanbul valiliği #okul
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