İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı: 'Dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olun'

Yayınlanma: 02.09.2023 - 11:25

Güncelleme: 02.09.2023 - 11:25

İstanbul Valiliği, son günlerde Valiliğin adını kullanarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine rastlandığını açıkladı.

Valiliğin, yurttaşları doğrudan arayarak sosyal yardım talep etmesine dayanan bir çalışması ya da bu minvalde yürütülen çalışmalara desteği olmadığı ifade edilen açıklamada, bu şekilde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan kişilere yönelik emniyet güçleri ve adli mercilerle birlikte verilen mücadelenin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, sözkonusu dolandırıcılık faaliyetlerine karşı daha dikkatli olunması, bu tür durumların ivedilikle emniyet ve adli birimlere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.