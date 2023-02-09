İstanbul Valiliği'nden 'motokurye' kararı: 13.30'dan itibaren yasak kalkacak

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 12:07

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 13:35

Kar yağışının etkisini yitirmesiyle İstanbul Valiliği, trafiğe çıkışları yasaklanan motosikletliler, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokuryelere bugün saat 13.30'dan sonra izin verileceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün 13.30’dan itibaren Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün kurum ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum.”