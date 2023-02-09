İstanbul Valiliği'nden 'motokurye' kararı: 13.30'dan itibaren yasak kalkacak

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıklamıştı. Yasak bugün saat 13.30 itibarıyla sona erecek.

İHA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 12:07
İstanbul Valiliği'nden 'motokurye' kararı: 13.30'dan itibaren yasak kalkacak
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Kar yağışının etkisini yitirmesiyle İstanbul Valiliği, trafiğe çıkışları yasaklanan motosikletliler, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokuryelere bugün saat 13.30'dan sonra izin verileceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Bugün 13.30’dan itibaren Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün kurum ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum.” 


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