İstanbul Valiliği'nden 'motokurye' kararı: 13.30'dan itibaren yasak kalkacak
İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıklamıştı. Yasak bugün saat 13.30 itibarıyla sona erecek.
Kar yağışının etkisini yitirmesiyle İstanbul Valiliği, trafiğe çıkışları yasaklanan motosikletliler, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokuryelere bugün saat 13.30'dan sonra izin verileceğini açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bugün 13.30’dan itibaren Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün kurum ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum.”
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