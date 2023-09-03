İstanbul Valiliği'ne göre asayiş berkemal!

İstanbul Valiliği, kentteki asayiş olaylarının yüzde 7 azaldığını açıkladı. Valiliğin rakamlarını değerlendiren Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, “Değişik alanlardaki suçlarda küçük de olsa azalmalar söz konusu ancak suç oranları oldukça yüksek” dedi.

Gökhan Kam
Yayınlanma: 03.09.2023 - 03:00
İstanbul Valiliği'ne göre asayiş berkemal!
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İstanbul Valiliği kentteki asayiş olayı sayısının geçen yıla oranla düştüğünü kaydetti. Valiliğin resmi sitesinden yapılan açıklamada megakentte önceki yıla göre olay sayısının yüzde 7 azaldığı bildirildi. Valilik bu yıl 10 bin 398 silah ele geçirildiğini belirtti.

(Ali Kemal Yıldız)

Valiliğin paylaştığı verileri Cumhuriyet’e değerlendiren İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız şunları söyledi:

“Küçük de olsa bazı azalmalar olsa da suç oranlarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Suç işlendikten sonra faillerin ele geçirilmesi esasen bir başarı olmayıp, bu suçların işlenmeden engellenmesi başarı kabul edilebilecektir.”


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