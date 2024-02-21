Atatürk düşmanı isimler okullarda: İstanbul Valiliği’nin başlattığı proje kapsamında 605 bin kitap dağıtılacak

İstanbul Valiliği, “Ben okuyorum, İstanbul okuyor” projesi başlattı. Okullara 605 bin kitap alındı. Listede Atatürk düşmanı isimlerin kitaplarının ağırlıkta olması dikkat çekti. Türkiye Yayıncılar Birliği “Yanlıştan dönün” çağrısı yaptı.

Mehmet S. Aman
Yayınlanma: 21.02.2024 - 04:00
Atatürk düşmanı isimler okullarda: İstanbul Valiliği’nin başlattığı proje kapsamında 605 bin kitap dağıtılacak
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İstanbul Valiliği, “Ben okuyorum, İstanbul okuyor” projesi başlattı. Okullara 605 bin kitap alındı. Listede Atatürk düşmanı isimlerin kitaplarının ağırlıkta olması dikkat çekti. Basın açıklaması yayımlayan Türkiye Yayıncılar Birliği, İstanbul Valisi Davut Gül’e “yanlıştan dönün” çağrısı yaptı.

Okullara alınan 605 bin adet kitabın listesine Cumhuriyet ulaştı. Listede, 167 bin 947 kitapla Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları’nın (TEDEV) kitapları başı çekiyor.

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51 bin 844 kitapla Profil Kitap, 30 bin 373 kitapla Nar Çocuk, 29 bin 628 kitapla Dergâh Yayınları, 22 bin 824’er kitapla Diriliş Yayınları ve Kapı Yayınları ve 16 bin 384 kitapla Nesil Yayınları TEDEV’in takip ediyor. Listede ağırlıklı olarak siyasal İslamcı çizgideki yayınevlerinin ve kitaplarının olması dikkat çekiyor.

Okullara gönderilecek kitapların yazarlarının arasında, Atatürk düşmanlığıyla tanınan ve Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen Niyazi Birinci, Ahmet Kabaklı, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Mustafa Kutlu, eski Zaman gazetesi yazarı İskender Pala, Atatürk ve Kemalizm karşıtlığıyla bilinen Osman Yüksel Serdengeçti, Rasim Özdenören, Necip Fazıl Kısakürek gibi isimler yer alıyor.

Cumhuriyet’e konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, “Belirlenen kitaplar arasında, ne Nâzım Hikmet, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Sabahattin Ali ne de Reşat Nuri, Hüseyin Rahmi, Halide Edip gibi isimler var” ifadelerini kullandı. Söz konusu yayınevlerinden bazılarını aradıklarında stoklarında bu kitapların olmadığını, hatta ihaleden önce kitap teslimi yapılan örnekler olduğunu öğrendiklerini belirten Kocatürk, “Bu listenin oluşturulmasında, ahbap çavuş ilişkileri ile rant elde etme çabası olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.


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