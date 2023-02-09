İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkıyata ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine yapılan sevkıyata ilişkin açıklamada bulundu.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 19.00 itibarıyla İstanbul'dan 230 uçak, 33 kargo uçağı, 2 gemi, 2 tren, 23 bin 934 personel ve AFAD gönüllüsü, 1302 iş makinesi, 2 bin 447 yardım TIR'ı, 112 ambulans ve UMKE aracının başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini duyurdu.
?19.00 itibarıyla #İstanbul’dan TOPLAM;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 9, 2023
? 230 Uçak ??
? 33 Kargo Uçağı??
? 2 gemi
? 2 tren
? 23.934 personelimiz ve #AFAD Gönüllülerimiz,
?1.302 İş Makinesi???
?2.447 Yardım TIRI??
?112 Ambulans ve UMKE Aracı??
Başta #Hatay olmak üzere #deprem bölgelerine sevk edildi. pic.twitter.com/Ny2RlKbwdF
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