İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkıyata ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine yapılan sevkıyata ilişkin açıklamada bulundu.

AA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 19:58
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkıyata ilişkin açıklama
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Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 19.00 itibarıyla İstanbul'dan 230 uçak, 33 kargo uçağı, 2 gemi, 2 tren, 23 bin 934 personel ve AFAD gönüllüsü, 1302 iş makinesi, 2 bin 447 yardım TIR'ı, 112 ambulans ve UMKE aracının başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini duyurdu.


Ali Yerlikaya İstanbul Valisi Kahramanmaraş depremi

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