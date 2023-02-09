İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkıyata ilişkin açıklama

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 19:58

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 21:24

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 19.00 itibarıyla İstanbul'dan 230 uçak, 33 kargo uçağı, 2 gemi, 2 tren, 23 bin 934 personel ve AFAD gönüllüsü, 1302 iş makinesi, 2 bin 447 yardım TIR'ı, 112 ambulans ve UMKE aracının başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini duyurdu.