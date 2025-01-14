İstanbul Valisi Davut Gül, Edip Akbayram'ı hastanede ziyaret etti
İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun bakımda tedavisi süren Edip Akbayram'ın bulunduğu hastaneyi ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul Valisi Davut Gül, bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçı Edip Akbayram'ı ve ailesini ziyaret etmek için Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.
DOKTORLARDAN BİLGİ ALDI
Vali Gül, Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Daha sonra aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Davut Gül hastaneden ayrıldı.
Etiketler: #Edip Akbayram #Davut Gül
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