İstanbul Valisi Davut Gül'den çağrı: '112'ye bildirin lütfen'
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sokakta kalan İstanbullulara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile konaklama hizmeti verildiğini aktararak bu duruma tanık olan yurttaşların 112'ye bildirmesini istedi.
İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından İstanbullulara çağrı yaptı.
Sokakta kalan İstanbullulara konaklama hizmeti verildiğini anımsatan Gül, "Sebebi ne olursa olsun, sokakta kalan hemşehrilerimizi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) olarak uygun yerlerde konaklatıyoruz" ifadelerini kullandı.
Gül ayrıca çağrıda bulunarak, "Mağduriyetine şahitlik ettiğiniz kişileri 112’ye bildirin lütfen" dedi.
Etiketler: #Davut Gül #İstanbul Valisi #Vali
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de 3 milletvekilinin istifası istendi!
- Uğur Dündar'ın 'babalık' davasında karar çıktı
- 2'si ağır, 3 polis yaralandı!
- Kadınlara cehennem hazırlayanlar
- İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sürpriz hamle geldi
- Nasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesi belli oldu!
- Cem Garipoğlu soruşturmasında karar!
- MSB açıklamasında 'Erdoğan' ayrıntısı
- Mauro Icardi'den Wanda Nara açıklaması!
- Elektronik kelepçeyi kırıp cinayet işledi