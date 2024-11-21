İstanbul Valisi Davut Gül'den çağrı: '112'ye bildirin lütfen'

Yayınlanma: 21.11.2024 - 18:36

Güncelleme: 21.11.2024 - 18:39

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından İstanbullulara çağrı yaptı.

Sokakta kalan İstanbullulara konaklama hizmeti verildiğini anımsatan Gül, "Sebebi ne olursa olsun, sokakta kalan hemşehrilerimizi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) olarak uygun yerlerde konaklatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gül ayrıca çağrıda bulunarak, "Mağduriyetine şahitlik ettiğiniz kişileri 112’ye bildirin lütfen" dedi.