İstanbul Valisi Yerikaya tarih verdi, uyardı
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının 3 gün boyunca etkisini sürdüreceğini ifade ederek fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kar yağışı ile ilgili paylaşım yaptı.
Vali Yerlikaya paylaşımında “Meteorolojik verilere göre İstanbul’da kar yağışı 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. Fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olalım. Hava durumunu anlık takip eden Meteoroloji Bölge Müdürümüz Ayşe Gemici ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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