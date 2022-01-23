İstanbul Valisi Yerikaya tarih verdi, uyardı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının 3 gün boyunca etkisini sürdüreceğini ifade ederek fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2022 Pazar, 19:06
İstanbul Valisi Yerikaya tarih verdi, uyardı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kar yağışı ile ilgili paylaşım yaptı.

Vali Yerlikaya paylaşımında “Meteorolojik verilere göre İstanbul’da kar yağışı 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. Fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olalım. Hava durumunu anlık takip eden Meteoroloji Bölge Müdürümüz Ayşe Gemici ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


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