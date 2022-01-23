Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: İstanbul'da kar yağışı ne kadar devam edecek?

23 Ocak 2022 Pazar, 13:51

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı birçok noktada etkisini gösterirken, sabah işlerine gitmek isteyen yurttaşlar güne beyaz örtü ile uyandı.

Daha önce yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şehir merkezlerinde de etkisini gösterdi.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında açıklamalarda bulundu. "Kar yağışı ne zaman bitecek?" sorusuna cevap veren Şen, "Bu kar yağışı bugün akşama kadar devam edecek. Şiddetlenmesinin nedeni deniz üzerinden, Karadeniz üzerinden tam kuzeyli akımlarla geliyor Marmara bölgesine. Nemi aldığı için Karadeniz'den biraz fazla kar yağışı bırakacak. Akşam saatlerinde biraz azalacak ama devam edecek kar yağışı. Yarın da devam edecek, Salı günü de devam edecek. Hatta Çarşamba sabahına da sarkma ihtimali var" dedi.

"KALP HASTALARI DIŞARIYA ÇIKMASIN"

Şen şöyle devam etti:

Dolayısıyla kış şartlarını tam yaşıyoruz. Bu arada kalp hastalarının dışarıya çıkmaması lazım. Kalp rahatsızlığı olanlarda kalp krizi riskini çok arttırıyor bu soğuklar. Bugün mümkün olduğu kadar dışarıya çıkılmamasında yarar görüyorum.