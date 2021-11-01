İstanbul Valisi'nden İmamoğlu'na yanıt
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'da 2,5 milyon mülteci bulunmaktadır" açıklamasına cevap verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "2,5 milyon mülteci bulunmaktadır" açıklamasına cevap veren Yerlikaya, "İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.
YERLİKAYA'DAN MÜLTECİ AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İmamoğlu'nun açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yerlikaya, "İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla, 535 bin 25 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644 bin 726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1 milyon 179 bin 751 yabancı bulunmaktadır" dedi. Yerlikaya, "2021 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 52 bin 83 yabancıya işlem yapılmış 19 bin 294 yabancı ülkesine geri gönderilmiş 26 bin 319 yabancı ise geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.
"DRAMATİK GÖÇÜN TAM GÖBEĞİNDE BİR KENTTE BULUNMAKTASINIZ"
Almanya'ya İşgücü Göçünün 60.Yılı Etkinliklerinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Belki de en dramatik göçün tam göbeğinde bir kentte bulunmaktasınız. Şu anda 2,5 milyona yakın, İstanbul'a yerleşmiş ama sığınmacı ama mülteci ama oturma izni almış insanla karşı karşıya" demişti.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YANIT
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da bulunan göçmen sayısına ilişkin yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde toplam 5 milyon 276 bin 471 yabancı bulunmakta. İstanbul'daki yabancı uyrukluların sayısı ise 1 milyon 182 bin şeklinde açıklandı.
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