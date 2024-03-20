Havalimanında uyuşturucu operasyonu: Şampuan kutusuna gizlemiş!
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda valizdeki şampuan kutusuna saklanan uyuşturucu yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve İstanbul'dan Samsun'a uçakla dönen Ş.A.'nın (25) Çarşamba Havalimanı'nda üstünde ve valizinde arama yaptı.
ZANLI GÖZALTINDA!
Şüphelinin valizindeki aramada; şampuan kutusuna 4 parça halinde saklanan 15,16 gram sentetik uyuşturucu, 1,16 gram esrar ele geçirildi.
Zanlının gözaltına alındığı aktarıldı.
Emniyet haberleri gözaltı haberleri HAValimanı haberleri Samsun haberleri şampuan haberleri uyuşturucu haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Turgut Altınok'a canlı yayında soğuk duş
- ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
- Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu!
- Ersen Martin hayatını kaybetti
- TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
- Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti
- 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
- Sürpriz beklentisi!
- Koridorda saldırı Koç’tan talimat
- Hatay'da bir partinin adayının çekileceği açıklandı