Havalimanında uyuşturucu operasyonu: Şampuan kutusuna gizlemiş!

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda valizdeki şampuan kutusuna saklanan uyuşturucu yakalandı.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 11:10
Havalimanında uyuşturucu operasyonu: Şampuan kutusuna gizlemiş!
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve İstanbul'dan Samsun'a uçakla dönen Ş.A.'nın (25) Çarşamba Havalimanı'nda üstünde ve valizinde arama yaptı.

ZANLI GÖZALTINDA!

Şüphelinin valizindeki aramada; şampuan kutusuna 4 parça halinde saklanan 15,16 gram sentetik uyuşturucu, 1,16 gram esrar ele geçirildi.

Zanlının gözaltına alındığı aktarıldı.


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