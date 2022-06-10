İstanbul ve Muğla'da 'organize suç örgütü' operasyonu: 14 gözaltı

10 Haziran 2022 Cuma, 10:25

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıyer ilçesi ve çevre ilçeler başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet gösteren, elebaşılığını A.O.H ve oğlu O.H. adlı bir kişinin yaptığı bir suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kasten yaralama’, ‘yağma’, ‘yağma amaçlı tehdit’ ve ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, 2 Haziran’da İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 2 ilde birçok adrese yapılan eş zamanlı baskında 14 zanlı yakalandı.

ARAÇTA SIKIŞTIRDIĞI KİŞİYE TEKME ATIP, SİLAH ÇEKTİ

Yakalanan çete üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yakalanan şüphelilerin gerçekleştirdiği iddia edilen bir olayın görüntüsü, bir otoparkta yaşandığı sanılan şiddet olayına işaret ediyor.

Elde edilen görüntülerde bir çete üyesi, kapalı otoparktaki bir otomobilde kıstırdığı bir kişiye önce araç içinde tekme atıyor, ardından da silahını çektiği görülüyor. Sorguları 8 gün boyunca Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde devam eden ve bugün sona eren şüphelilerin, ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.