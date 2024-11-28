İstanbul'a yeni metro: İstanbul'da yapılacak yeni metrolar neler?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2025 yılı bütçe sunumu sırasında İstanbul'a getirilecek yeni metro, tramvay ve teleferik hatlarını duyurdu. Peki, İstanbul'da yapılacak yeni metrolar neler?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan yeni projeler doğrultusunda; iki tramvay hattı, bir teleferik hattı, yedi metro hattı daha geliyor. Ayrıca, İmamoğlu'nun yeni nesil ekspres metro olarak tanımladığı HIZRAY da yeni ulaşım araçlarından biri olacak. Peki, İstanbul'da yapılacak yeni metrolar neler?
İSTANBUL'A GELECEK YENİ METRO, TRAMVAY, TELEFERİK HATLARI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yeni açılacak metro/tramvay hatlarını açıkladı. Fizibilite ve güzergâh etüt çalışmalarının devam ettiği toplamda 9 hat; 76,5 kilometre uzunluğundan oluşacak. İşte, o hatlar;
Ümraniye-Üsküdar-Beykoz, Hacıosman-Çayırbaşı-Sarıyer
Hacıosman-Çayırbaşı-Sarıyer
İTÜ-Maslak-Kâğıthane
Üsküdar-Kadıköy
Ayvansaray-Fenertepe
Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattının Emek-Söğütlüçeşme arası,
Bostancı-Kayışdağı
Laleli-Ayvansaray Tramvay Hattı
Zincirlikuyu-Ortaköy teleferik hattı
Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvayı
İSTANBUL'A YENİ NESİL EKSPRES METRO 'HIZRAY' GELİYOR
İstanbul ulaşımına kazandırılacak projelerden biri de HIZRAY olacak. 'Yeni nesil ekspres metro' olarak tanımlanan proje 74,5 kilometre uzunluğunda olacak; günde 1,5 milyon, yılda 550 milyon yolcu taşıyacak ve Beylikdüzü’nden Sabiha Gökçen’e seyahat süresini 55 dakikaya indirecek.
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