İstanbul'a yeni metro: İstanbul'da yapılacak yeni metrolar neler?

Yayınlanma: 28.11.2024 - 15:15

Güncelleme: 28.11.2024 - 15:15

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan yeni projeler doğrultusunda; iki tramvay hattı, bir teleferik hattı, yedi metro hattı daha geliyor. Ayrıca, İmamoğlu'nun yeni nesil ekspres metro olarak tanımladığı HIZRAY da yeni ulaşım araçlarından biri olacak. Peki, İstanbul'da yapılacak yeni metrolar neler?

İSTANBUL'A GELECEK YENİ METRO, TRAMVAY, TELEFERİK HATLARI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yeni açılacak metro/tramvay hatlarını açıkladı. Fizibilite ve güzergâh etüt çalışmalarının devam ettiği toplamda 9 hat; 76,5 kilometre uzunluğundan oluşacak. İşte, o hatlar;

Ümraniye-Üsküdar-Beykoz, Hacıosman-Çayırbaşı-Sarıyer

Hacıosman-Çayırbaşı-Sarıyer

İTÜ-Maslak-Kâğıthane

Üsküdar-Kadıköy

Ayvansaray-Fenertepe

Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattının Emek-Söğütlüçeşme arası,

Bostancı-Kayışdağı

Laleli-Ayvansaray Tramvay Hattı

Zincirlikuyu-Ortaköy teleferik hattı

Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvayı

İSTANBUL'A YENİ NESİL EKSPRES METRO 'HIZRAY' GELİYOR

İstanbul ulaşımına kazandırılacak projelerden biri de HIZRAY olacak. 'Yeni nesil ekspres metro' olarak tanımlanan proje 74,5 kilometre uzunluğunda olacak; günde 1,5 milyon, yılda 550 milyon yolcu taşıyacak ve Beylikdüzü’nden Sabiha Gökçen’e seyahat süresini 55 dakikaya indirecek.