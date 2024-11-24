Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle, seferlerin Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında seferlerin gerçekleştirildiği duyuruldu.

Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza
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AA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 08:26

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik arıza meydana geldiği belirtildi.

Bu nedenle söz konusu hattaki seferlerin Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.


Etiketler: #Arıza #bağcılar #Kabataş #tramvay

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