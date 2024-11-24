Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle, seferlerin Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında seferlerin gerçekleştirildiği duyuruldu.
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik arıza meydana geldiği belirtildi.
Bu nedenle söz konusu hattaki seferlerin Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'na 'Meral Akşener' yanıtı
- 'Hadi gelin kapatın!'
- Yeni dönem başlıyor: Taksi, otobüs, dolmuş...
- Tarihi geçmiş ürün satan zincir market şubesine mühür
- Ulaşım durma noktasına geldi!
- Bir sonraki ve en büyük ekonomik patlama...
- İl başkanı hayatını kaybetti!
- Kayyum belediyeyi kapattı!
- Kayserispor'dan Fenerbahçe açıklaması!
- Niğde'deki korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı!