İstanbul'da 13’üncü kattan düşen kadın yaşamını yitirdi!
Beylikdüzü’nde annesi ile birlikte yaşayan 30 yaşındaki Efsane T., oturduğu binanın 13’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Efsane T.’nin kesin ölüm nedeni incelemelerin ardından ortaya çıkacak.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Büyükşehir Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde şüpheli bir kadın ölümü yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, annesi ile birlikte yaşayan Efsane T. (30), oturduğu 14 katlı binanın 13. katındaki pencereden aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek, olay yerinde inceleme yapıldı.
Yapılan incelemelerin ardından Efsane T.’nin cansız bedeni ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Efsane T.’nin kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.
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