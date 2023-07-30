Taksim'de dehşet anları: Fransız turist 3. kattan düştü

Yayınlanma: 30.07.2023 - 11:07

Güncelleme: 30.07.2023 - 11:07

Bir süre önce Türkiye'ye gelen Fransız turist Kevin Pauthier (21); Beyoğlu Taksim’de bir sokakta bulunan 7 katlı bir binanın 3. katındaki dairede arkadaşıyla beraber yaşamaya başladı.

YAŞADIĞI DAİRENİN PENCERESİNDEN DÜŞTÜ

Çevredekiler tarafından bilinen Fransız turist, olay günü evde yalnız olduğu esnada pencereden aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten yere düşerek ağır yaralanan genç turisti gören çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turisti yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ameliyata alınan gencin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

“DURUMU İYİ DEĞİLDİ, KAFASINDAN KAN GELIYORDU”

Olayla ilgili konuşan Nihat A., “Bir baktım yerde yatıyordu. Polis geldi, yukarıdan düştüğünü tespit ettiler. Olay yeri inceleme geldi ve yukarıya çıktı. Sonra valizini aldılar ve gittiler. Durumunu şu anda bilemiyorum ama iyi değildi, kafasından kan geliyordu. Yabancı olduğunu sonradan öğrendim, Fransızmış” dedi.

KAZA SONUCU DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olay esnasında evde başka birinin olmadığını belirledi. Azerbaycan uyruklu erkek bir şahısla yaşadığı öğrenilen turistin, kaza sonucu düştüğü değerlendiriliyor.

Polisin olayla ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.