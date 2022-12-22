İstanbul'da 209,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 209 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 17 zanlıdan 15'i tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretiyle ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takiplerin ardından 16 Kasım-8 Aralık'ta Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenyurt ve Pendik'te 4 farklı operasyon düzenleyen ekipler 17 şüpheliyi yakaladı.
Ekipler, 5 araç ile 7 adreste yaptıkları aramalarda 125,5 kilogram metamfetamin, 45 kilogram marihuana ile 39 kilogram eroin ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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