İstanbul'da 3 ilçede eş zamanlı operasyon: 3 tutuklama

Yayınlanma: 29.04.2025 - 12:34

Güncelleme: 29.04.2025 - 12:36

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, narkotik madde ticareti suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Esenler, Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçelerinde tespit edilen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalandı.

OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda 1 ton 153 kilogram 680 gram metamfetamin, 1 kilogram 5 gram kokain, 136 kilogram ve 820 gram katkı maddesi geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

"3 ŞAHIS GÖZALTINA ALINMIŞ, ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANMIŞTIR"

Yapılan operasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğümüzce NARVAS Projesi kullanılarak yapılan çalışmalar kapsamında Arnavutköy ilçemizde park halinde bulunan bir tırın yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette 801 kilogram metamfetamin ele geçirilmiş ayrıca yürütülen başka çalışmalar kapsamında Eyüpsultan ve Esenler ilçelerimizde 352 kilogram yasal ithal malzemeler arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

"GENÇLİĞİMİZİ, GELECEĞİMİZİ ÇALDIRMAYACAĞIZ"

Gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırmayacaklarını ifade eden Yıldız, "Bu yapılan çalışmalarda 3 şahıs gözaltına alınmış, adli makamlarca tutuklanmıştır. Bu operasyonlar bize gösteriyor ki uyuşturucu ile mücadelede ne kadar yöntem değiştirilirse değiştirilsin sınır yok, taviz yok. Biz bu mücadelemizi daha önce ifade ettiğimiz gibi gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız. Sloganımızı da sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.