İstanbul'da 469 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı

İstanbul'da kurbanlıklarını keserken 469 kişi yaralandı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün verisine göre yaralananlardan 5'i ameliyata alındı.

AA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 15:00
İstanbul'da 469 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesen yurttaşların bazıları bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı.

Yaralananların kimi yakınlarının yardımıyla kimi de ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran 469 yaralının büyük kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ağır yaralanan 5 kişiye ise cerrahi müdahale yapıldı.


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