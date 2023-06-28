'Örümcek Adam' kurban pazarlığında: ‘Dini görevimizi yerine getirdik’
Adana’da örümcek adam kostümünü adeta üzerinden çıkartmayan Can Şaşkın, kurban pazarına giderek pazarlık yapıp koyununu satın aldı.
Adanalı Can Şaşkın, hayranı olduğu örümcek adamın kostümünü uzun zamandır adeta üzerinden çıkartmıyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine dahi örümcek adam kostümüyle giden Şaşkın, sabah merkez Yüreğir ilçesinde bulunan kurban pazarına örümcek adam kostümüyle gitti.
Burada koyunların arasına giren Şaşkın, beğendiği koyunu seçti, daha sonra da koyuncu ile pazarlığa tutuştu.
Renkli anların yaşandığı koyun pazarında şaşkın bakışlar arasında pazarlığı yapan Şaşkın, koyununu satın aldı. Daha sonra konuşan Can Şaşkın, "Dini görevimizi yerine getirdik. Tüm Müslüman kardeşlerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kurbanlarımızı paylaşalım, aç olan kalmasın. Mangallar yansın" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’li Ensarioğlu’ndan açıklama!
- 'AKP'den farkları yokmuş'
- İYİ Parti'den Merdan Yanardağ açıklaması
- Habere erişim engeli getirildi...
- Canlı yayında çıplaklık kavgası
- Enver Aysever’den Şaban Sevinç’e: Kına yakabilirsin
- Prigojin'in yeri belli oldu!
- Prof. Dr. Naci Görür deprem beklediği yerleri açıkladı
- AKP’liler Öcalan’ı böyle savunmuştu!
- Galatasaraylı yıldızdan taraftarları rahatlatan paylaşım