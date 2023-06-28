Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları

Yayınlanma: 28.06.2023 - 13:59

Güncelleme: 28.06.2023 - 13:59

Ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden Kurban Bayramı paylaşımları yaptı.

"HUZURLU BAYRAMLAR DILERIM"



Kurban Bayramı'nı Twitter hesabından kutlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, paylaşımında "Herkese mutlu huzurlu bayramlar dilerim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öper, yakın yaşta olduklarıma sarılırım… Yaparım bunu" dedi.

Herkese mutlu huzurlu bayramlar dilerim… Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öper, yakın yaşta olduklarıma sarılırım… Yaparım bunu…????¦? — Serenay Sarıkaya (@SrnySrkyResmi) June 28, 2023

"İYİ BAYRAMLAR"



Tatilde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcı Hadise ise "İyi bayramlar" dedi.

"NİCE BAYRAMLARA"



Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer de Instagram hesabından "Nice bayramlara" dedi.

"CANIM SIKILIYOR"



Şarkıcı Teoman ise sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak Kurban Bayramı'nı kutladı. Teoman şu ifadeleri kullandı:

"Bayramda, tek başıma namaza gideceğim, hazırlanıyorum, abdest, gazete vs. Kursumun camisinin avlusundayım. Gazetemi yayıp cemaatin yaptığı hareketlerin aynılarını yaparak İhlas suresi, Sübhaneke ve Ettehiyyatü’yü okuyorum. Namaz bittiğinde tam toparlanırken bir adam, “Delikanlı senin adın ne?” diyor. Söylüyorum. Güleç, sevecen biri. İyi bir adama benzediğini düşünüyorum. 'Niye tek başına geldin, baban nerede?' diyor. Hayır! Bu konuda konuşmak istemiyorum! Kızarıyor, heyecanlanıyorum ve heyecanlanınca olan şey oluyor; kendi sesimi dışarıdan duyuyorum: 'O... o...' diyorum, 'başka camiye gitti.' Adam bana bakıyor. 'Anladı galiba' diye düşünüyorum. Canım sıkılıyor. Adam gülümseyip, kafamı okşayıp gidiyor. Gazeteyi toplayıp eve dönüyorum."