Son Dakika: Artvin'de çay fabrikasında büyük yangın

Son dakika haberi... Artvin'de Çaykur'a ait çay fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

İHA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 08:01
Son Dakika: Artvin'de çay fabrikasında büyük yangın
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 Artvin Kemalpaşa'da Çaykur'a ait çay fabrikasında yangın çıktı.

Yangına ekipler müdahale ediyor.


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