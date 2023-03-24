Son Dakika: Artvin'de çay fabrikasında büyük yangın
Son dakika haberi... Artvin'de Çaykur'a ait çay fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Artvin Kemalpaşa'da Çaykur'a ait çay fabrikasında yangın çıktı.
Yangına ekipler müdahale ediyor.
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