İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 280 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı!

Yayınlanma: 05.07.2023 - 12:35

Güncelleme: 05.07.2023 - 12:48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından göçmen kaçakçısı organizatörlerine yönelik yapılan operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Yerlikaya’nın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“168 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ORGANİZATÖRÜ TUTUKLANDI

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Asayiş ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde,

Van-İran sınır hattında eş zamanlı olarak Göçmen Kaçakçılığı Suçunu Organize Olarak İşleyen Suç Örgütlerine Yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 280 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Bunlardan 168’i tutuklandı, 112’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK”