10 ilçede eş zamanlı uygulama: 354 kaçak göçmen yakalandı
Yasa dışı göçmenle mücadele çerçevesinde Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Beyoğlu, Bağcılar, Esenyurt, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde yapılan eş zamanlı uygulamada 354 kaçak göçmen yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün erken saatlerde Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Beyoğlu, Bağcılar, Esenyurt, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan operasyonlarda 25 tur teknesi denetlendi, bin 482 yabancı uyruklu kişinin kontrolleri yapıldı, evraklarının süresinin geçmiş olduğu tespit edilen 12 tekne hakkında “4922 sayılı Kanun'a muhalefet” suçundan idari işlem başlatıldı.
Denetimler kapsamında 354 kaçak göçmen yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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