İstanbul'da 6.2'lik deprem... Kandilli'den İstanbul depremi raporu: Artçılar ne kadar sürecek?

Yayınlanma: 24.04.2025 - 13:30

Güncelleme: 24.04.2025 - 13:52

Dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.2'lik korkutan depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Silivri açıklarındaki depreme ilişkin, depremin deniz merkezli meydana geldiğini, şiddetinin denizde 8, karada ise 4-5 olarak ölçüldüğünü ifade etti.

"1,5 - 2 AY DEVAM EDEBİLİR"

Artçıların devam edip etmeyeceği konusunda ise "Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir ancak bu denizde olan bir deprem. Kıyılarda bunun ne kadarının hissedilip hissedilmeyeceği tartışılır" dedi.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Depremin Orta Marmara ile Kumburgaz Fay Hattı'nın tam ortasında yaşandığı bilgisini paylaşan Özel, depremlerin Orta Marmara içindeki 10-12 kilometrelik bant içinde meydana geldiğini, izlemelerini dikkatle sürdürdüklerini ifade etti.

Geçmişte Marmara Denizi içinde meydana gelen depremlerin tarihleri ve büyüklükleri konusunda belirsizlikler olduğunu dile getiren Özel, bu durumun Marmara Denizi'nde ne zaman ve hangi büyüklükte deprem olacağı öngörülerini zayıflattığını söyledi. Özel, Marmara Denizi içindeki bütün hareketleri dikkatle izlediklerini ve bugün deniz yükselmeleri de tespit ettiklerini anlattı. Rasathanenin, Marmara'da olabilecek bir deprem için pilot olarak erken uyarı sistemi geliştirmeye çalıştığını bildiren Özel, bugünkü depremde sistemin devreye girdiğini, bu durumun sevindirici olduğunu belirtti.

KUMBURGAZ VE ADALAR FAYINDA DA BİR STRES BİRİKİMİ

Özel, deprem uzmanlarının gelecek olası depremlere ilişkin görüş ayrılıklarına düştüğünü ve beklenen depremlerin bugünkü konumda mı olacağıyla ilgili sorular üzerine "Orta Marmara ve Kumburgaz segmenti vardır. Bu ikisinin tam ortasında, 10-12 kilometrelik bir bölgede deprem aktivitesi meydana geldi, şu anda da meydana geldiği yerde devam ediyor. Kumburgaz ve Adalar fayında da bir stres birikimi olduğunu, deprem olma ihtimalini biz de biliyoruz, söylüyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Özel, depremin deniz merkezli meydana geldiğini, şiddetinin denizde 8, karada ise 4-5 olarak ölçüldüğünü anlattı.

2019'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin artçılarının yaklaşık 1,5 ay sürdüğünü belirten Özel, "Bu depremin ardından 2 kez 5'ten büyük artçı deprem oldu. 6,1'lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir ancak bu denizde olan bir deprem. Kıyılarda bunun ne kadarının hissedilip hissedilmeyeceği tartışılır. Şu anda karada bu depremleri hissetmek çok kolay olmayabilir." dedi.