İstanbul’da 7 ayrı okulda 'hırsızlık' yapan şüpheli yakalandı
İstanbul Büyükçekmece ve Silivri’de 7 ayrı okuldan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Büyükçekmece ve Silivri'de bir şüpheli 31 Ekim ve 6 Kasım tarihleri arasında 7 ayrı okuldan hırsızlık yaptı.
Şüpheli, toplam değerinin 27 bin lira olduğu belirtilen, 2 cep telefonu, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar çaldı. U.S. isimli şüpheli, Büyükçekmece'de bir okulun etrafında dün gözaltına alındı.
CEZAEVİNE KONULDU
U.S’nin Kamiloba Mahallesi’nde bulunan ev adresinde yapılan aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi. Şüphelinin Güzelce’de bulunan bir işyerinden de 4 bin 800 lira çaldığı tespit edildi.
Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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