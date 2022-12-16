İstanbul’da 7 ayrı okulda 'hırsızlık' yapan şüpheli yakalandı

İstanbul Büyükçekmece ve Silivri’de 7 ayrı okuldan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
16 Aralık 2022 Cuma, 11:05
İstanbul’da 7 ayrı okulda 'hırsızlık' yapan şüpheli yakalandı
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Büyükçekmece ve Silivri'de bir şüpheli 31 Ekim ve 6 Kasım tarihleri arasında 7 ayrı okuldan hırsızlık yaptı.

Şüpheli, toplam değerinin 27 bin lira olduğu belirtilen, 2 cep telefonu, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar çaldı. U.S. isimli şüpheli, Büyükçekmece'de bir okulun etrafında dün gözaltına alındı.

CEZAEVİNE KONULDU

U.S’nin Kamiloba Mahallesi’nde bulunan ev adresinde yapılan aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi. Şüphelinin Güzelce’de bulunan bir işyerinden de 4 bin 800 lira çaldığı tespit edildi.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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