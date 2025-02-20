İstanbul'da 7 katlı binada çatlak paniği... Tahliye edildi!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 08:44

Güncelleme: 20.02.2025 - 08:44

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'taki 7 katlı binanın ikinci katındaki bir dairenin mutfak bölümünde dün saat 23.30 sıralarında çatlama meydana geldi. Paniğe kapılan daire sakinleri komşularına haber verdi.

Bunun üzerine komşuları 112 Acil Servisi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yaptıkları incelemenin ardından 40 dairelik binayı tahliye etti. Polis ekipleri sokağa şeritle araç ve yaya trafiğine kapattı.

Tahliye edilen yurttaşlardan bazıları akraba ve yakınlarının yanına giderken, gidecek yeri olmayanlar ise Küçükçekmece Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.

KAROT ÖRNEĞİ ALINDI

Yurttaşlarla bir araya gelen Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, olay yerinde açıklamalarda bulundu. Anteplioğlu, "İlçemizde Saat 23.30 gibi böyle bir ihbar geldi. Tedbiren arkadaşlar AFAD, UMKE, belediye ekipleri gelerek binada inceleme yaptılar. Daha önce binamızdan bir karot alınmış, karot sonucunu beklemek için tedbiren boşalttık. Artık teknik rapor sonrasında ne yapılacaksa, ona göre karar verilecektir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. 40 tane daire var, artık teknik rapor sonucuna göre bakılacak" dedi.

Olayla ilgili konuşan bina sakinlerinden Mevlüt Baykara, "Saat 23.00 civarında bir işitme oldu, komşum beni aradı, deprem oluyor dedi. Ev 50 yaşında bir evdir. Ondan sonra panik başladı, polisler geldi. Herkesi boşalttı. Herkes akrabalarına gidiyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan binadan bir hafta önce karot örneği alındığı öğrenildi.