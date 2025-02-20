İstanbul'da acı olay! Pencereden düşen demans hastası kadın hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece’de bir sitenin 6. katındaki merdiven boşluğundan bahçeye düşen 72 yaşındaki demans hastası Songül Eryılmaz, yaşamını yitirdi.

İstanbul'da acı olay! Pencereden düşen demans hastası kadın hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 17:58

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bir binanın 6. katında yaşayan 72 yaşındaki Songül Eryılmaz, merdiven boşluğundan sitenin bahçesine düşerek hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eryılmaz’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Eryılmaz’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.


Etiketler: #küçükçekmece #İstanbul #yaşlı kadın

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