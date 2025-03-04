İstanbul'da aile katliamı: Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı

İstanbul Avcılar'da eşi ve 3 çocuğunu katlettikten sonra yaşamına son veren Veli Alıcı ve ailesinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. İşlemleri tamamlanan cenazeler ailenin yakınları tarafından teslim alındı. Ailenin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

İstanbul'da aile katliamı: Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 11:35

İstanbul Avcılar’da Pazartesi günü Velican Alıcı yaşadıkları dairede eşi Fikriye Alıcı ve 3 çocuğunu silahla katlettikten sonra aynı silahla yaşamına son vermişti.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan Velican Alıcı’nın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Ailenin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Alıcı'nın cenazesinin Konya Ilgın'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Anne Fikriye Alıcı ve 3 çocuğunun cenazeleri de ailenin yakınları tarafından teslim alındı.

Anne ve 3 çocuğunun cenazesinin ise, Silivri Selimpaşa’da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

 

 


Etiketler: #Avcılar #aile katliamı #Cinayet

İlgili Haberler

Son Dakika... İstanbul Avcılar'da aile katliamı! Eşini ve 3 çocuğunu öldürdü, intihar etti...

Son Dakika... İstanbul Avcılar'da aile katliamı! Eşini ve 3 çocuğunu öldürdü, intihar etti...
Avcılar'da aile dramı: Babası öldü, annesi kalp krizi geçirdi; kendisi baygın halde bulundu

Avcılar'da aile dramı: Babası öldü, annesi kalp krizi geçirdi; kendisi baygın halde bulundu
Avcılar'da reddettiği erkek tarafından kezzaplı saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını anlattı

Avcılar'da reddettiği erkek tarafından kezzaplı saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını anlattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler