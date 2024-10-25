İstanbul'da akılalmaz olay: Anne ve oğlunun üzerine harç döküldü

Yayınlanma: 25.10.2024 - 22:49

Güncelleme: 25.10.2024 - 22:55

Olay, dün akşam saatlerinde Millet Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre inşaat alanında her hangi bir tedbir alınmadan yapılan beton dökümü sırasında, beton mikserinin pompası patladı.

Pompadan dökülen harç, o esnada kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki oğlunun üzerine döküldü.

Anne ve oğlunun panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.