İstanbul'da akılalmaz olay: Anne ve oğlunun üzerine harç döküldü

İstanbul Pendik'te kaldırımda yürüyen kadın ve 2 yaşındaki oğlunun üzerine bir inşaatın beton dökümü sırasında, mikserin hortumunun patlaması sonucu harç döküldü.

İstanbul'da akılalmaz olay: Anne ve oğlunun üzerine harç döküldü
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DHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 22:49

Olay, dün akşam saatlerinde Millet Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre inşaat alanında her hangi bir tedbir alınmadan yapılan beton dökümü sırasında, beton mikserinin pompası patladı.

Pompadan dökülen harç, o esnada kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki oğlunun üzerine döküldü.

Anne ve oğlunun panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #harç #döküldü #Beton

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