İstanbul’da akılalmaz olay: Kuaförü 'Ücreti muhasebecim gönderecek' diyerek 15 bin lira dolandırdı

Yayınlanma: 15.02.2024 - 14:09

Güncelleme: 15.02.2024 - 14:34

Olay, geçen pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Fındıklı’da meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, kuaför dükkanına gelerek tüm saç, cilt ve vücut bakımlarını yaptırmak istediğini söyledi. İşlemlerin bitmesinin ardından saçları için farklı işlemler de isteyen kadın, toplamda 15 bin lira tutan ücreti muhasebecisinin ödeyeceğini söyledi.

"MUHASEBECİM ÖDEYECEK" DİYEREK KAYIPLARA KARIŞTI

Dükkan sahibinden banka hesap numarasını alan kadın, ceketini giydikten sonra sakin bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Dolandırıcı kadının daha önce de aynı mahallede bulunan bir büfeye giderek aynı yöntemle 3 bin 500 liralık ürün aldığı öğrenildi. Her dükkana farklı isimler söyleyerek dolandırıcılık yapan kadının kuaförden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“HESAP NUMARASI İSTEDİ VE KAÇTI”

Yaşananları anlatan Sedat Karahan, “Ben Beyoğlu’nda bayan kuaförlüğü yapıyorum. İsminin Eda olduğunu söyleyen bir kadın gelerek, saç, cilt ve vücut bakımlarını yaptırdı. Sonrasında ek kaynak saç istediğini söyledi ve birçok işlem yaptık. Bizden parayı göndermek için hesap numarası istedi ve kaçtı. Aynı şekilde aşağıda bulunan büfeye de aynı yöntemi uygulamış. Onları 3 bin 500 lira, bizi ise 15 bin lira dolandırdı. Ben kendisine hakkımı helal etmiyorum” dedi.

İşyeri sahibi olayla ilgili emniyete giderek şikayetçi oldu.