Kocaeli'nde feci kaza... İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı!

Gölcük ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 08:05
Kocaeli'nde feci kaza... İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı!
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Karaköprü Mahallesi Sultan Caddesi’nde 21.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen M.İ.A. idaresindeki motosiklet ile M.K. hakimiyetindeki 41 ASD 790 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüleri M.İ.A. ile M.K. yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Kazayı gören çevredeki yurttaşlar yaralıların yardımına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulansla, Gölcük Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan M.K., Gölcük Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polisin, kazayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.



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